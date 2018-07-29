В Москве в воскресенье ожидается до +27°С

В Москве в воскресенье, 29 июля, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе с градом.

Как отмечалось, в Москве ожидается сильный дождь, гроза и град. При грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В МЧС рекомендуют гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.