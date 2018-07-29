В Индонезии при землетрясении на острове Ломбок погибли три человека

В результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли три человека. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

По данным телеканала, из-за землетрясения были разрушены множество строений.

Как отмечается, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

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При этом землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в непосредственной близости от вулкана Ринджани.