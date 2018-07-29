МВД сообщило о задержании напавшего на полицейского в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что мужчина, который напал на полицейского в центре Москвы, был задержан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Подмосковья.

Реклама

Она также добавила, что в настоящее время подозреваемого «доставляют для проведения следственных действий».

Ранее сообщалось, что МВД опубликовало ориентировку на мужчину, который с ножом напал на полицейского в центре Москвы.

27 июля в центре Москвы неизвестный напал на полицейского.