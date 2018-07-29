В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек

В Японии из-за тайфуна «Джондари», который обрушился на центральные и западные регионы страны, пострадали 16 человек. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, больше всего человек пострадало в городе Атами.

Как отмечается, тайфун продвигается по территории Японии со скоростью 35 км/ч.

Реклама

Ранее сообщалось, что в связи с приближением к Японии тайфуна «Джондари» было отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.

Как отмечалось, тайфун «Джондари», которому в Японии присвоен номер 12, сформировался в Тихом океане и приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба.