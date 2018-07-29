В Азербайджане произошел взрыв

В городе Сумгаит в результате взрыва на автомобильной парковке пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, пострадавшие получили ожоги.

Как отмечается, из-за взрыва на парковке загорелись два автомобиля.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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Ранее сообщалось, что в Пекине произошел взрыв около здания американского посольства.

Как отмечалось, в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедший у американского посольства в Пекине взрыв «единичным инцидентом».