В центре Москвы подросток напал на полицейского

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 17-летнего молодого человека, который может быть причастен к нападению на полицейского в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Его местонахождения устанавливается», — сказал он.

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Полиция накануне подтвердила, что в пятницу около 15 часов на улице 1-я Брестская, д. 33 на сотрудника столичной полиции произошло нападение. Неизвестный причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.

Как отметил источник, несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, получил командир взвода полиции по охране посольств и консульств.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.