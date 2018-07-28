В Японии отменены более 150 авиарейсов из-за тайфуна «Джондари»

В Японии из-за приближения тайфуна «Джондари» было отменено не менее 152 внутренних авиарейсов, передает РИА «Новости».

Кроме того, было частично приостановлено морское сообщение.

Тайфун «Джондари», которому в Японии присвоен номер 12, движется из Тихого океана на северо-запад и к утру субботы приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба. Затем, как ожидается, он изменит свое направление на западное и ударит по региону Кансай, пострадавшему в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями.

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Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Японии в течение двух недель погибли 65 человек, более 22 тыс. были госпитализированы.

Японское метеорологическое агентство объявило рекордную жару стихийным бедствием.