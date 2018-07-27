СК возбудил дело по факту нападения на полицейского в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения неизвестного на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, в центре Москвы сотруднику полиции неизвестный мужчина умышленно нанес несколько ударов ножом в область груди.
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Как отмечается, полицейский был госпитализирован с места происшествия.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестный напал на полицейского с «острым предметом».
Как отмечалось, неизвестный несколько раз ударил полицейского ножом, после чего скрылся.