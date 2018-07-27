Москвичей предупредили о «стрижепаде»

В пресс-службе Мосприроды предупредили москвичей, что «стрижепад» в городе продлится до конца июля, передает РИА «Новости».

Как отмечается, под «стрижепадом» имеют в виду выпадение птенцов и молодых стрижей из гнезда.

«В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей — высокий», — говорится в сообщении.

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«Стрижепад» свидетельствует о высоком успехе выведения птенцов у стрижей. Столичные власти призвали жителей города помогать выпавшим из гнезд птицам.

«Если вы нашли птенца черного стрижа на земле, то нужно понимать, что за ним родители не прилетят и кормить его не будут. Стриженку можно помочь!» — подчеркивается в заявлении.

Уточняется, что подобранных птиц можно отнести в орнитарии в Сокольниках и в клинику «Зеленый попугай».

Ранее сообщалось, что сотрудники Московского зоопарка просят жителей не приносить птенцов огарей (красная утка). Как объясняют работники зоопарка, взрослые огари забирают птенцов и уводят в пруд, если человек возьмет их, тогда у них не будет возможности попасть к семье.