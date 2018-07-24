Воронка глубиной 50 м появилась на поле в Нижегородской области

Провал грунта более 30 метров в диаметре и глубиной 50 метров появился на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о провале грунта на принадлежащем фермеру поле поступило днем во вторник, 24 июля.

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На месте происшествия побывали сотрудники МЧС.

«Глубина карстового провала достигает 50 метров, диаметр образовавшейся ямы составляет почти 32 метра. Провал произошел на поле, поблизости нет жилых домов, до ближайшего населенного пункта два километра», — отметили в МЧС.

Вокруг места провала выставлено ограждение, за ямой ведется наблюдение.

В результате провала грунта никто не пострадал.

Карстовая воронка — провал грунта, который образуется в результате размывания почвы и горной породы грунтовыми водами.