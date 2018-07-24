Пушков прокомментировал предсмертную записку активистки Femen

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал предсмертную записку одной из основательниц феминистского движения Femen Оксаны Шачко.

Он предположил, что самоубийство связано с разочарованием девушки в «парижской богеме», которой, по его мнению, адресовано послание Шачко.

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«Одна из основательниц и активисток Фемен покончила с собой в Париже, оставив записку, предположительно в адрес парижской богемы: «Вы все фейк». Разочаровалась, видимо», — написал Пушков.

Член Совфеда также обратил внимание на то, чем девушка занималась в жизни, и раскритиковал движение Femen в целом.

«А чем она занималась и чего искала? Не приходило ей в голову, что сами Фемен — не более, чем вульгарный фейк?», — сказал Пушков.

Ранее стало известно, что Шачко покончила с собой.