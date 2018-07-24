Одна из основательниц Femen совершила самоубийство в Париже

Оксана Шачко, одна из основательниц феминистского движения Femen, покончила с собой в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу движения Инну Шевченко.

«Да, да, могу подтвердить», — сказала Шевченко, отвечая на вопрос о самоубийстве Шачко.

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Шачко была одной из основательниц движения Femen, которое появилось в 2008 году на Украине. Оно стало известно во всем мире из-за скандальных действий его участниц, которые проводят протестные топлесс-акции. В 2012 движение было зарегистрировано во Франции. В данный момент филиалы Femen открыты в ряде государств.

Ранее сообщалось, что полуобнаженная активистка движения Femen провела протестную акцию, когда бывший премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони голосовал на парламентских выборах в марте нынешнего года.