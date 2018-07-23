В США полиция заподозрила афроамериканца в попытке взломать его собственный магазин

В США полицейские заподозрили чернокожего мужчину, владеющего бизнесом, во взломе его собственного магазина. Об этом сообщает Fox News.

По словам владельца магазина Виктора Стивенсона, он направлялся к зданию, когда услышал, что сработала сигнализация. Он позвонил в службу охраны и находился неподалеку от магазина, когда к нему подошли полицейские.

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Сотрудники полиции попросили мужчину показать руки, осмотрели карманы и потребовали документы, подтверждающие, что он владеет магазином. В своем инстаграме Стивенсон заявил, что расизм «вышел из-под контроля», однако его это не остановит.

Ранее сообщалось, что британский гимнаст обвинил железнодорожную компанию в расизме.