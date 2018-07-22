В Лос-Анджелесе при захвате магазина погибла женщина

Полиция Лос-Анджелеса в твиттере заявила, что в результате захвата магазина неизвестным мужчиной погибла женщина.

По данным ведомства, мужчина ранил женщину во время захвата магазина.

Как отмечается, она скончалась в больнице.

При этом в полиции подтвердили информацию о том, что подозреваемый удерживал в заложниках несколько человек после захвата магазина.

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В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе полиция задержала неизвестного мужчину, который забаррикадировался в магазине.