В Москве стрела крана упала на рабочего

В столичном районе Зюзино мужчина не выжил при падении стрелы крана

В столичном районе Зюзино стрела крана упала на рабочего. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительном объекте на Большой Юшуньской улице. В результате падения сотрудник субподрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

В июле Telegram-канал Mash Gor сообщил, что в Магарамкентском районе Дагестана автомобильный кран сорвался и упал на мужчину. Несчастный случай произошел в селе Азадоглы. По данным журналистов, потерпевшему было 49 лет. В день инцидента он находился на участке соседей, которым помогал строить кухню. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

Ранее строительный кран упал на жилой дом в Бурятии.