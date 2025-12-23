Верховный суд Башкирии ужесточил приговор главе ГК «Госстрой»

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор руководителю группы компаний «Госстрой» и двум его сообщникам, осужденным за мошенничество при строительстве многоквартирных домов в Уфе на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

Суд первой инстанции в апреле признал троих руководителей «Госстроя» и «Башнафтатранса» виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Главе группы компаний назначили 5 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, двум другим фигурантам — условные сроки на 3 и 4 года с испытательным сроком и штрафами 500 тыс. и 800 тыс. рублей.

С учетом позиции прокурора апелляционного отдела республики Верховный суд усилил наказание. Руководителю «Госстроя» теперь предстоит отбывать восемь лет в исправительной колонии общего режима, а его сообщникам — шесть и семь лет. Кроме того, им придется выплатить назначенные штрафы. Мужчины были взяты под стражу прямо в зале суда.

Следствие и суд установили, что в 2013–2021 годах руководители компаний под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве, однако свои обязательства не выполнили. В результате пострадали 1 134 гражданина и юридических лица, которым был причинен ущерб на сумму около 2,4 млрд рублей.

В прокуратуре добавили, что права дольщиков восстановила публично-правовая компания «Фонд развития территорий», а пострадавшим предоставили денежную компенсацию.

