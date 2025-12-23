На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор главе ГК «Госстрой»

Руководителю «Госстроя» дали 8 лет колонии за аферу с долевым строительством
true
true
true
close
Shutterstock

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор руководителю группы компаний «Госстрой» и двум его сообщникам, осужденным за мошенничество при строительстве многоквартирных домов в Уфе на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

Суд первой инстанции в апреле признал троих руководителей «Госстроя» и «Башнафтатранса» виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Главе группы компаний назначили 5 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, двум другим фигурантам — условные сроки на 3 и 4 года с испытательным сроком и штрафами 500 тыс. и 800 тыс. рублей.

С учетом позиции прокурора апелляционного отдела республики Верховный суд усилил наказание. Руководителю «Госстроя» теперь предстоит отбывать восемь лет в исправительной колонии общего режима, а его сообщникам — шесть и семь лет. Кроме того, им придется выплатить назначенные штрафы. Мужчины были взяты под стражу прямо в зале суда.

Следствие и суд установили, что в 2013–2021 годах руководители компаний под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве, однако свои обязательства не выполнили. В результате пострадали 1 134 гражданина и юридических лица, которым был причинен ущерб на сумму около 2,4 млрд рублей.

В прокуратуре добавили, что права дольщиков восстановила публично-правовая компания «Фонд развития территорий», а пострадавшим предоставили денежную компенсацию.

Ранее СК завел дело по факту хищения у Росгвардии почти 40 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами