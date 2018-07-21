Сотрудника ярославской колонии задержали после сообщений о пытках

Фонд «Общественное мнение» сообщил на своей странице в фейсбуке о задержании в Ярославской области сотрудника исправительной колонии №1 Максима Яблокова.

«Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках», — говорится в тексте сообщения.

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К сообщению представители фонда также прикрепили список коллег Яблокова, на случай «если СК не опознает остальных «мужественных» сотрудников колонии из видео пыток».

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии.

20 июля СМИ опубликовали видео пытки, которое якобы было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН. По информации правозащитников, все происходило в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области, сотрудники колонии якобы применяли недопустимые меры к заключенному Евгению Макарову.