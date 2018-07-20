СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии

В Следственном комитете России (СК) сообщили, что возбудили уголовное дело после получения информации о пытках в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно информации следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области превысили свои должностные полномочия и совершили насильственные действия в отношении заключенного, находящегося на территории указанной колонии.

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Как отмечается, в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что УФСИН Ярославской области начало служебную проверку после появления в СМИ материалов о пытках в одной из колоний.

20 июля СМИ опубликовали видео пытки, которое якобы было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН. По информации правозащитников, все происходило в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области, сотрудники колонии якобы применяли недопустимые меры к заключенному Евгению Макарову.