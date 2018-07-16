При пожаре в кафе в Москве пострадали 12 человек

Число пострадавших при пожаре в кафе на Автозаводской улице в Москве увеличилось до 12 человек. Об этом в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты.

«В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает», — сообщил Собянин.

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Как сообщило МЧС по Москве, пожар произошел в одноэтажном здании на улице Авиационной, напротив дома 19, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. метров.

Ранее источник в экстренных службах Москвы сообщил о пожаре в здании автосервиса на северо-западе города, при котором пострадали три человека.