В Чикаго началась акция протеста

В Чикаго проходит акция протеста, которая началась из-за того, что полицейские застрелили мужчину. Об этом сообщает Chicago Tribune.

По данным издания, в акции протеста принимают участие более 100 человек.

В ходе акции протестующие кидали в полицейских бутылки и выкрикивали слово «убийцы».

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По словам полиции, мужчина оказал сопротивление в ходе досмотра, в результате потасовки со стражами порядка он получил огнестрельное ранение.

Как отмечается, мужчина, личность которого не разглашается, скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Чикаго тысячи человек вышли на митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия в США.