В Чикаго началась акция протеста
В Чикаго проходит акция протеста, которая началась из-за того, что полицейские застрелили мужчину. Об этом сообщает Chicago Tribune.
По данным издания, в акции протеста принимают участие более 100 человек.
В ходе акции протестующие кидали в полицейских бутылки и выкрикивали слово «убийцы».
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По словам полиции, мужчина оказал сопротивление в ходе досмотра, в результате потасовки со стражами порядка он получил огнестрельное ранение.
Как отмечается, мужчина, личность которого не разглашается, скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что в Чикаго тысячи человек вышли на митинг за ужесточение контроля над оборотом оружия в США.