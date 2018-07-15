В Чите из-за паводка обрушился мост

В Чите из-за паводка частично обрушился мост. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агенства, обрушились два пролета и русловая опора моста.

Как отмечается, общая длина обрушившихся пролетов составляет 24 метра.

В настоящее время организован объезд аварийного участка.

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Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае из-за паводков были разрушены автомобильный и железнодорожный мост.

Как отмечалось, в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Всего оказались подтоплены четыре населенных пункта.