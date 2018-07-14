Французская пилотажная группа перепутала цвета национального флага

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Французская пилотажная группа Patrouille de France допустила ошибку в ходе авиашоу в честь Дня взятия Бастилии, сообщает BFMTV.

Девять самолетов выпускали полосы дыма в цветах французского флага — синего, белого и красного. Однако пилот, который должен был составлять синюю полосу флага, выпустил красный дымовой след.

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В пресс-службе французской армии отметили, что это была ошибка комплектации самолета либо ошибка пилота.

Также телеканал сообщает, что во время мотошоу двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, где сидел президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и вернулись в строй.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии.