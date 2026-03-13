Названы самые популярные у россиян курорты на апрель

Египет оказался самым востребованным направлением у российских туристов в апреле на фоне фактического закрытия стран Ближнего Востока. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По словам эксперта, Египет вышел в лидеры спроса после того, как направления на Ближнем Востоке фактически стали недоступны. Он пояснил, что эта страна остается одним из наиболее доступных по цене вариантов отдыха, при этом туда налажена перевозка, а апрель считается идеальным сезоном для поездки. Часть туристического потока также переориентируется на курорты Юго-Восточной Азии.

Как отметил Мурадян, стоимость отдыха в Египте начинается примерно от 130 тысяч рублей на двоих.

Среди направлений в Юго-Восточной Азии эксперт выделил Таиланд и южные курорты Вьетнама — остров Фукуок и регион Фантьет. Он пояснил, что до конца апреля там сохраняется максимально комфортная погода для отдыха, а также выполняются прямые рейсы.

По его данным, туры в Таиланд на двоих с перелетом начинаются примерно от 210 тысяч рублей, а отдых во Вьетнаме обойдется туристам примерно от 180 тысяч рублей.

Мурадян также обратил внимание, что конец апреля считается началом высокого пляжного сезона в турецкой Анталье. При этом раннее бронирование турецких курортов в этом году идет быстрее, чем год назад, а спрос на поездки в апреле остается достаточно высоким.

По его словам, в конце апреля отправиться на отдых в Анталью можно примерно за 130–140 тысяч рублей на двоих.

Ранее депутат назвал самое выгодное время для весеннего отпуска.