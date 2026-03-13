Что нужно есть на завтрак, обед и ужин, чтобы добрать белок в пост, рассказала врач

Чтобы набрать белок в пост, когда исключены мясо, молочные продукты, рыба и морепродукты, можно ввести в рацион растительный протеин в виде порошка и добавлять его, например, в каши на завтрак, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.

«На полках в магазинах или в меню ресторанов появилось постное меню. В основном это пирожки с капустой, паста с овощами, котлеты из картошки с капустой. В общем, тесто с овощами. Без белка. Ситуацию нужно исправлять и добавлять растительный белок в каждый прием пищи. Например, специальные протеиновые порошки растительного происхождения (например, на основе соевого белка) можно добавлять к кашам на завтрак или в перекус», — отметила доктор.

Также в рацион нужно добавить бобовые: чечевицу, нут, фасоль, горох. Это отличные источники белка, которые можно класть в супы, салаты, или есть как самостоятельное блюдо.

«Также можно обратить внимание на тофу и соевые продукты. Это хорошая альтернатива мясу и молочным продуктам, богатая белком. Не забывайте про орехи: но лучше до 30 г в сутки, чтобы не перебрать по калориям. Так, на завтрак в пост можно съесть овсянку на воде с орехами, ягодами и протеином, на перекус отложить горсть орехов. На обед — салат из бобовых, овощей, зелени и цельнозерновые макароны с томатным соусом и тофу. На ужин можно съесть тушеные овощи и запеченный тофу», — заметила врач.

Кроме того, не стоит забывать про веганское мясо: в магазинах можно найти растительный фарш, тефтели, сосиски и многое другое.

