Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Наука

Что нужно есть на завтрак, обед и ужин, чтобы добрать белок в пост, рассказала врач

Врач Атаманова: добрать белок в пост можно при помощи растительного протеина
elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы набрать белок в пост, когда исключены мясо, молочные продукты, рыба и морепродукты, можно ввести в рацион растительный протеин в виде порошка и добавлять его, например, в каши на завтрак, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.

«На полках в магазинах или в меню ресторанов появилось постное меню. В основном это пирожки с капустой, паста с овощами, котлеты из картошки с капустой. В общем, тесто с овощами. Без белка. Ситуацию нужно исправлять и добавлять растительный белок в каждый прием пищи. Например, специальные протеиновые порошки растительного происхождения (например, на основе соевого белка) можно добавлять к кашам на завтрак или в перекус», — отметила доктор.

Также в рацион нужно добавить бобовые: чечевицу, нут, фасоль, горох. Это отличные источники белка, которые можно класть в супы, салаты, или есть как самостоятельное блюдо.

«Также можно обратить внимание на тофу и соевые продукты. Это хорошая альтернатива мясу и молочным продуктам, богатая белком. Не забывайте про орехи: но лучше до 30 г в сутки, чтобы не перебрать по калориям. Так, на завтрак в пост можно съесть овсянку на воде с орехами, ягодами и протеином, на перекус отложить горсть орехов. На обед — салат из бобовых, овощей, зелени и цельнозерновые макароны с томатным соусом и тофу. На ужин можно съесть тушеные овощи и запеченный тофу», — заметила врач.

Кроме того, не стоит забывать про веганское мясо: в магазинах можно найти растительный фарш, тефтели, сосиски и многое другое.

Ранее специалист рассказал, могут ли отказать в кредите или страховке из-за «плохой» ДНК.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!