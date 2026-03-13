Размер шрифта
Адвокат объяснил, сможет ли Shaman выступать под своим псевдонимом

Адвокат Рябов: Shaman сможет продолжить выступать под своим псевдонимом
Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов сможет продолжить выступать под своим псевдонимом Shaman. Об этом РИА Новости сообщил патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.

«У Дронова Ярослава Юрьевича есть товарный знак Shaman. Данный артист имеет право использовать обозначение Shaman на иностранном языке. Ему не требуется менять свой псевдоним на русский язык», — сказал юрист.

1 марта вступили в силу требования, по которым информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке и может дублироваться на языках народов России. Иностранные слова могут использоваться дополнительно. За нарушение закона будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

5 марта в Екатеринбурге общественница Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить Shaman. По мнению женщины, афиши исполнителя нарушают закон о борьбе с англицизмами.

В этот же день Shaman ответил жалобу на использование латиницы на его афишах. По его мнению, автор претензии либо не знает законы России, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении с неизвестным уровнем.

Ранее Вика Цыганова призвала Shaman отказаться от своего псевдонима.

 
