Стало известно, что делают россияне, чтобы не зависеть от интернета

Россияне стали чаще сохранять музыку, аудиокниги и подкасты офлайн, чтобы иметь к ним доступ без интернета и без риска изменений со стороны платформ, рассказал «Газете.Ru» руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Компании М.Видео Никита Толпыгин.

«Интерес к автономному хранению контента может поддерживать спрос не только на MP3-плееры, но и на устройства для локального хранения данных — например, флеш-накопители, карты памяти, внешние SSD и портативные медиаплееры. Пользователи чаще сохраняют музыку, аудиокниги и подкасты офлайн, чтобы иметь к ним доступ без интернета и без риска изменений со стороны платформ», — отметил Толпыгин.

В пресс-службе М.Видео добавили, что по итогам десятой недели года Москва заметно нарастила свою долю в продажах USB-модемов по сравнению с неделей ранее. Если на девятой неделе на столицу приходилось 12,9% оборота этой категории, то на десятой показатель поднялся до 18,6%. Таким образом, прирост за неделю составил почти 6 процентных пунктов, уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что увеличение доли Москвы говорит о стабильном интересе к устройствам для мобильного выхода в интернет в крупнейшем городе страны: USB-модемы по-прежнему остаются актуальным инструментом для быстрого подключения к сети ноутбуков и другой рабочей техники. Кроме того, такие устройства востребованы там, где нужен автономный доступ к интернету без зависимости от стационарной связи — например, в поездках, во время выездной работы или как резервный канал подключения, заключили в пресс-службе.

Ранее в Кремле прокомментировали отключения связи в Москве и других крупных городах.