Банки начнут отказывать россиянам в выдаче карт с 2027 года

Банки начнут массово отказывать в выдаче карт россиянам в 2027 году из-за реестра банковских карт. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 5 марта заявила, что к 2027 году может заработать единая система учета банковских карт россиян. Предполагается, что банки смогут видеть, сколько карт уже оформлено на человека в других кредитных организациях.

«Реальные изменения почувствуются в два этапа. «Первый звонок» прозвучит 1 сентября 2026 года, когда вступят в силу лимиты на количество карт внутри одного банка. Это затронет любителей коллекционировать бесплатный «пластик» ради разовых бонусов. Однако настоящий контроль начнется в 2027 году, когда запуск реестра сделает бессмысленным «серийное» открытие карт в разных банках. Именно тогда банки начнут отказывать в выдаче новых карт, ссылаясь на избыточность или высокие комплаенс-риски, основываясь на данных из общего облака. Для рядового пользователя, у которого в кошельке две-три карты (зарплатная, кредитка и «для кэшбека»), появление реестра пройдет практически незаметно», — отметил Трепольский.

По его словам, основное неудобство может коснуться «профессиональных вкладчиков» и охотников за бонусами, которые привыкли жонглировать десятками счетов. С другой стороны, есть и скрытый плюс: консолидация данных упростит процесс закрытия «забытых» счетов, которые годами висят в системе и могут накапливать комиссии или становиться мишенью для взлома, добавил эксперт.

По его мнению, создание единого реестра банковских карт в России — это логичный, хотя и довольно жесткий шаг регулятора в сторону «прозрачности» финансового поведения граждан. Основная цель ЦБ здесь не в том, чтобы посчитать ваши карты ради любопытства, а в борьбе с дропперством — использованием подставных лиц для вывода похищенных средств, сказал Трепольский. Сейчас мошенник может открыть по 5–10 карт в десятках банков, и пока каждый банк видит лишь «верхушку айсберга», общая картина транзакционной активности остается скрытой, пояснил финансист. Единый реестр позволит моментально выявлять аномальное количество пластика у одного держателя, что станет мощным фильтром для нелегальных схем, уточнил эксперт.

По его словам, с технической точки зрения система, скорее всего, будет работать по принципу, схожему с Бюро кредитных историй (БКИ) или платформой «Знай своего клиента». Банки не будут видеть каждую вашу покупку кофе, но получат доступ к метаданным: количеству активных карт, датам их открытия и, возможно, статусу (активна/заблокирована), уточнил эксперт. Это позволит кредитным организациям в автоматическом режиме оценивать риск-профиль клиента: если человек без видимых бизнес-задач открывает 20-ю карту за месяц, система «подсветит» его как потенциально опасного, добавил финансист.

По его оценке, мировая практика показывает, что Россия здесь не изобретает велосипед, а скорее внедряет одну из самых централизованных моделей. Например, в странах ЕС в рамках директив AML (Anti-Money Laundering) существуют реестры банковских счетов, доступ к которым имеют правоохранительные органы и финансовая разведка, рассказал финансист. В Индии система Aadhaar связывает биометрию, счета и карты в единый цифровой профиль, уточил эксперт. По его словам, российский подход отличается тем, что доступ к данным получают сами банки в реальном времени, что делает систему более оперативной, но и более требовательной к защите персональных данных.

«В конечном итоге реестр — это попытка ЦБ навести порядок в цифровом хаосе. Мы переходим от эпохи «бесконечного бесплатного пластика» к эпохе осознанного финансового потребления. Если ваша карточная стратегия прозрачна, бояться нечего, но эпоха анонимного коллекционирования карт определенно уходит в прошлое», — заключил Трепольский.

