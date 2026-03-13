В России хотят ввести налог на выезд за границу

РСТ предлагает ввести обязательные взносы для всех выезжающих за рубеж

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил учредить единый гарантийный фонд для эвакуации застрявших за границей туристов, средства на который планируется получать со взносов граждан, выезжающих за рубеж. Об этом РИА Новости заявил президент РСТ Илья Уманский.

По его мнению, фонд «наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж» — самостоятельно или через туроператора.

Уманский утверждает, что существующая система с фондами персональной ответственности турагентств показала свою ограниченность в кризисной ситуации.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристам, застрявшим в регионе Ближнего Востока, компенсируют потери.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в АТОР рассказали, когда закончат вывозить российских туристов из стран Ближнего Востока.