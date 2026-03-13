Названы два простых способа похудеть без диет

Мелатонин и сон в прохладном помещении активируют одинаковый механизм в жировой ткани, который препятствует ее накоплению, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры болезней старения Пироговского Университета, врач-эндокринолог, заведующий лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра Любовь Мачехина.

«В жировой ткани и адипоцитах есть рецепторы к мелатонину МТ1 и МТ2. Связывание мелатонина с этими рецепторами способствует активации адипогенеза и превращению белых жировых клеток в бурые. Бурые жировые клетки служат источником более «правильного» субстрата для метаболизма и снижения различных рисков, связанных с избыточным накоплением жировой ткани. Таким образом, влияние на эти рецепторы позволяет регулировать количество белых адипоцитов и переводить их в бурые», — объяснила доктор.

Однако врач отмечает: правомерность назначения препаратов мелатонина, например, для снижения массы тела, пока не обоснована клиническими исследованиями.

«Важно помнить, что этот механизм активируется также при сниженной температуре. Поэтому полезно спать в хорошо проветренной, слегка прохладной комнате с плотными шторами, что также помогает регулировать массу тела. Кроме того, мелатонин не только влияет на метаболизм через адипогенез, но и улучшает чувствительность тканей к инсулину, что косвенно отражается на весе. Он также регулирует секрецию сиртуинов — факторов, связанных с активным долголетием», — заметила доктор.

Врач подчеркивает: важно соблюдать циркадные ритмы, спать в максимально затемненной комнате, при необходимости принимать препараты мелатонина после консультации с врачом.

