Москву накроет аномальное тепло

В пятницу, 13 марта, в Москве ожидается солнечная и сухая погода, а температура воздуха поднимется до рекордных +15 °C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что благодаря устойчивому влиянию антициклона жителей Москвы и Подмосковья ждет по-весеннему теплая и ясная погода. По его словам, дневная температура может приблизиться к очередному суточному рекорду тепла. Сейчас максимум для 13 марта составляет +11,5 °C и был установлен в 2002 году.

Тишковец сообщил, что в течение дня сохранится солнечная и сухая погода, а воздух прогреется до +12…+15 °C. Он также отметил, что ветер будет южный и юго-западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду.

По словам синоптика, в выходные погода в столице также останется очень теплой и может принести новые температурные рекорды. Ночью 14 марта ожидается от 0 до +3 °C, днем — +12…+15 °C. В воскресенье утром температура составит от −1 до +2 °C, а днем поднимется до +11…+14 °C.

Тишковец напомнил, что температурный рекорд для 14 марта составляет +13,7 °C и был установлен в 2025 году, а для 15 марта — +9,8 °C, этот показатель держится с 2015 года.

Синоптик добавил, что в начале следующей недели москвичей также ожидает солнечная погода и тепло, напоминающее апрель. По его словам, в сумерках температура будет около 0 °C, а днем воздух прогреется до +8…+11 °C.

Ранее в МЧС напомнили, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед.