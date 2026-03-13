В Ставропольском крае отражают атаку беспилотников ВСУ на промзону

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, российские военные сбили дроны в окрестностях города.

Также чиновник заявил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Незадолго до этого сообщалось, что многочисленные взрывы произошли над городом Майкопом в республике Адыгея. Местные жители рассказали о массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку ВСУ в Севастополе, работают средства ПВО. По его словам, военные уже сбили три воздушных цели в районе Качи.

Вечером 12 марта ВС РФ отбили атаку ВСУ в Севастополе. В результате было ликвидировано две воздушные цели.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.