Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В Ставропольском крае отражают атаку беспилотников ВСУ на промзону

Губернатор Владимиров: силы ПВО отражают атаку дронов на промзону Невинномысска
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, российские военные сбили дроны в окрестностях города.

Также чиновник заявил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Незадолго до этого сообщалось, что многочисленные взрывы произошли над городом Майкопом в республике Адыгея. Местные жители рассказали о массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку ВСУ в Севастополе, работают средства ПВО. По его словам, военные уже сбили три воздушных цели в районе Качи.

Вечером 12 марта ВС РФ отбили атаку ВСУ в Севастополе. В результате было ликвидировано две воздушные цели.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!