Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае

Иранский беспилотник нанес удар по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC). Об этом сообщает агентство Nour News.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что над Дубаем поднялся густой дым.

Накануне новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика будет продолжать наносить удары по американским базам в соседних странах, хотя «по-прежнему верит в дружбу» с соседями.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.