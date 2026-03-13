Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Наука

Полезных для почек трав не существует, предупредил врач

Главный нефролог Москвы Котенко назвал ложью рассказы про пользу трав для почек
LN team/Shutterstock/FOTODOM

Полезных для почек трав на самом деле не существует, рассказал «Газете.Ru» главный нефролог Москвы, профессор кафедры общей терапии Пироговского университета Олег Котенко.

«К народной медицине надо относиться очень внимательно, потому что идеально чистой травы не существует — никто не знает, где ее собрали, где она росла. И что бы вам ни говорили, эта трава могла расти где-то недалеко от Московской кольцевой автодороги. Трава впитывает в себя не только полезные, но и вредные вещества. Все рассказы про травы, которые улучшают работу почек, — неправда», — заявил специалист.

По его словам, даже лист брусники, который является общепризнанным антисептиком, благотворно влияющим на прекращение мочевой инфекции, нельзя принимать дольше 10 дней.

«Существуют общепринятые факторы риска для развития хронической болезни почек. Это возраст, про который мы уже говорили, курение, несбалансированное питание и, в частности, ожирение и чрезмерное употребление лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и некоторых антибиотиков, а также БАДов», — заключил доктор.

Подробнее о том, что именно вредит почкам, — в интервью Котенко «Газете.Ru».

Ранее был назван возраст, после которого почки теряют свою функцию.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!