В России ночью сбили 176 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью перехватили 176 украинских беспилотников
Силы ПВО в течение ночи перехватили 176 украинских беспилотников в российских регионах, в том числе 80 сбили в Крыму. Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

Из них также 29 дронов уничтожили в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — в Ростовской области, пять — в Курской области.

Кроме того, три беспилотника были перехвачены в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА сбили в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.

Ближе к утру мэр Евгений Наумов сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Накануне в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района.

Ранее на юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников.

 
