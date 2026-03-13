Раскрыта реальная стоимость похорон в России в 2026 году

К 2026 году тема стоимости похорон в России стала не только социальной, но и экономической. Средняя цена похорон сегодня составляет 90–150 тыс. рублей в крупных городах и 30–80 тыс. рублей в регионах. За последние три года услуги подорожали примерно на 30–45%, что связано с ростом цен на материалы, транспорт и коммунальные расходы кладбищ.

Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт, помощник депутата Государственной думы Герман Барух.

По словам эксперта, сославшегося на данные экспертов ритуального рынка, самый дешевый способ похоронить человека — воспользоваться минимальным социальным пакетом без дополнительных услуг.

«Речь идет о базовом гробе, стандартной транспортировке и захоронении на муниципальном участке. В этом случае затраты могут составить 25–35 тыс. рублей. При определенных основаниях государство компенсирует часть расходов через социальное пособие на погребение, размер которого индексируется и составляет около 8–9 тыс. рублей, что частично снижает нагрузку на семью», — объяснил он.

Существует несколько вариантов организации похорон.

Бюджетные («эконом») похороны — без зала прощания, без дорогих венков и атрибутики.

Стандартный пакет — с церемонией и расширенным набором услуг.

Кремация — в среднем 15–30 тыс. рублей без учета урны и места захоронения. В ряде городов она обходится дешевле традиционного погребения.

«Самая существенная статья расходов — гроб и сопутствующие принадлежности (до 35–40% бюджета), далее идут услуги похоронного агентства и транспорт (25–30%). Отдельно оплачивается место на кладбище и последующее благоустройство. Установка памятника — самая дорогая опция: от 40 тыс. рублей и выше, поэтому многие семьи откладывают ее на год и более», — поделился эксперт.

Рынок ритуальных услуг постепенно меняется, заявил Барух.

«Растет спрос на «пакетные решения», когда все услуги оформляются одним договором. Увеличивается доля кремации в крупных городах. Компании активнее предлагают бюджетные комплекты, поскольку реальные доходы населения ограничены», — пояснил он.

С учетом инфляции и роста себестоимости можно ожидать дальнейшее повышение цен на 5–10% ежегодно, констатировал он.

«Таким образом, в 2026–2027 годах средняя стоимость похорон может приблизиться к 150–180 тыс. рублей в мегаполисах. Именно поэтому самым доступным вариантом остается минимальный социальный формат без дополнительных услуг — он в 2–3 раза дешевле стандартной церемонии и позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семью», — резюмировал эксперт.

