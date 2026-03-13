Мишустина просят не вводить сбор с маркетплейсов ради «Почты России»

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным выступили против предложения Минцифры поддерживать «Почту России» за счет отчислений маркетплейсов. По их мнению, это приведет к росту цен на покупаемые через интернет товары, что пагубно скажется на благосостоянии граждан. Об этом говорится в письме за подписью депутатов, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Газеты.Ru»).

Авторы письма напомнили, что «Почта России» остается системообразующей компанией: она принимает и доставляет письма и посылки, выдает пенсии и пособия, а также обеспечивает доступ к ряду государственных и муниципальных услуг. При этом поддержку такой структуры нельзя строить за счет дополнительных расходов для других участников рынка и граждан, уверены депутаты. В обращении говорится, что в последние годы в стране активно развиваются маркетплейсы и сети пунктов выдачи заказов. Они закрывают большой спрос на доставку товаров и посылок между людьми и компаниями. По мнению авторов письма, такие сервисы являются частью современной логистической инфраструктуры, а не заменой классической почтовой связи, поэтому дополнительная нагрузка на них может ударить по всему рынку.

Поводом для критики стал законопроект, о подготовке которого Минцифры объявило в феврале 2026 года. Как следует из описания инициативы, планируется ввести понятие оператора почтовой связи, создать фонд повышения качества услуг и наполнить его за счет обязательных отчислений участников рынка. При этом «Почта России» от этих платежей будет освобождена, а собранные средства предполагается направлять на ее поддержку. Кроме того, обсуждается рост стоимости лицензий на почтовые услуги и обязанность маркетплейсов открывать свои пункты выдачи в отделениях почтовой связи.

«В случае принятия документа в таком виде расходы бизнеса вырастут, а компании начнут перекладывать их на покупателей. Это может привести к подорожанию товаров на маркетплейсах, сокращению инвестиций в новые пункты выдачи, ИТ-проекты, модернизацию и роботизацию складов. Еще один риск — снижение конкуренции и возможная монополизация рынка», — говорится в письме.

Отдельно в обращении подчеркивается, что с 2021 по 2026 год тарифы «Почты России» на базовые услуги уже регулярно повышались, а по отдельным направлениям рост превысил 100%. Однако это не решило внутренних проблем компании и говорит о системных сбоях в управлении, считают авторы письма.

Вместо новых сборов они предлагают другой вариант поддержки: приравнять работников «Почты России» к лицам, обеспечивающим государственные функции. По мнению авторов инициативы, это повысит статус сотрудников, даст им дополнительные гарантии, поможет увеличить зарплаты и одновременно усилит контроль за расходами и эффективностью самой компании.

В конце письма авторы просят правительство рассмотреть обращение и сообщить свою позицию по предложенным мерам модернизации почтовой отрасли.

«Поддерживать «Почту России» взносами, собранными с коммерческих структур, — это не решение проблемы, а просто введение нового налога на граждан. У нас в стране сейчас около половины одежды, бытовой техники и товаров для дома продается через интернет. Поэтому трехпроцентный взнос с маркетплейсов — это налог на большинство россиян. А «Почте России», если не решить ее системных проблем, эти деньги помогут разве что на несколько месяцев», — заявил «Газете.Ru» Афонин.

По его словам, «Почте России» нужны не искусственно созданные преимущества перед другими участниками рынка, «а грамотное управление и отсутствие коррупции». Афонин подчеркнул, что за последние пять лет цены на некоторые почтовые услуги более чем удвоились.

«Если при этом у этой структуры глубокие проблемы, значит нужно изучить, что их создает. Надо выявить нецелевые и неэффективные расходы, в частности посмотреть на зарплаты и бонусы топ-менеджмента. «Почта России» — это не какая-то рыночная компания. Она выполняет важнейшие социальные функции: обеспечивает доступность услуг связи и доставки на всем пространстве нашей огромной страны, включая самые отдаленные территории и самые маленькие населенные пункты. Поэтому необходимо провести тщательный аудит ее работы и навести порядок. При этом «Почта России» должна обязательно оставаться государственной, а ее работники — стать госслужащими», — заключил Афонин.

Ранее в России предложили ввести сбор с частных почтовых операторов ради поддержки «Почты России».