Эксперт рассказал, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Бёгюрджю: перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива поставит под угрозу всю экономику
Вся мировая экономика окажется под угрозой в случае блокировки Баб-эль-Мандебского пролива. Такое мнение высказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что на закрытие пролива могут пойти Иран и его союзники в лице группировки «Ансар Аллах» (хуситы), которая действует в Йемене и контролирует значительную часть побережья Красного моря.

«Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов», — сказал эксперт, отметив, что около 12% мировой торговли осуществляется через этот пролив, который является одним из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией.

В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или «обходить» Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10–14 дней, что приведет к увеличению стоимости перевозок. В связи с этим цены вырастут на любые импортные товары на полках во всем мире, подчеркнул Бёгюрджю.

Кроме того, его закрытие приведет к проблемам с перевозками СПГ и нефти из Персидского залива, что повлияет на стабильность всей глобальной экономики, добавил турецкий эксперт.

В начале марта Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хуситы ударили по авиабазе на севере Израиля.

 
