Стало известно, чем грозит отказ работодателю посетить психиатра

Россияне могут формально отказаться от визита к психиатру по требованию работодателя, но это приравнивается к неисполнению трудовых обязанностей и влечет немедленное увольнение без сохранения зарплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Так он прокомментировал введенное с 1 марта 2026 года право работодателя направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование при выявлении отклонений во время медосмотра.

«При отказе сотрудника работодатель фиксирует факт в акте, уведомляет профсоюз (если есть), и работник не допускается к исполнению обязанностей до получения положительного заключения психиатра, повторный отказ — основание для дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения по статье 81 Трудового кодекса («неисполнение обязанностей»). Освобождение от ответственности возможно только при медицинских противопоказаниях (например, по состоянию здоровья), но комиссия решает коллегиально. Заключение передается работодателю только с письменного согласия работника, иначе — только факт годности/негодности», — отметил Шедько.

По его словам, гарантии защиты от злоупотреблений при направлении работника на психиатрическое освидетельствование вытекают из того, что работодатель не наделен правом самостоятельно устанавливать наличие психических расстройств: его полномочия ограничиваются организацией обязательных медицинских осмотров и исполнением медицинских заключений. По словам экономиста, основания и порядок проведения психиатрического освидетельствования закреплены в законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», который предусматривает добровольность обращения за психиатрической помощью (за исключением прямо установленных законом случаев), необходимость информированного согласия и право гражданина на обжалование действий медицинских организаций. Работодатель не может направить сотрудника на обследование произвольно или по субъективным мотивам, соответствующее решение должно быть обусловлено требованиями к конкретной должности либо медицинскими показаниями, выявленными в рамках обязательного медосмотра, предупредил Шедько. Кроме того, соблюдается режим врачебной тайны: работодателю передается только заключение о пригодности или непригодности к работе без раскрытия диагноза, что ограничивает возможность дискриминации и неправомерного использования сведений о состоянии здоровья, добавил Шедько.

Он сказал, что направление на психиатрическое освидетельствование рассматривается как элемент системы охраны труда, а не как мера дисциплинарного воздействия. В Трудовом кодексе Российской Федерации закреплена обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда и не допускать к работе лиц при наличии медицинских противопоказаний, уточнил эксперт. По его словам, если по результатам освидетельствования выявлены ограничения, работодатель обязан действовать в рамках процедур, установленных трудовым правом: отстранить работника от выполнения соответствующей работы, предложить перевод на иную подходящую должность при наличии вакансий либо расторгнуть трудовой договор только при наличии законных оснований и с соблюдением гарантий. Тем самым механизм психиатрического освидетельствования встроен в систему трудовых гарантий и подчинен ее общим принципам — законности, недопустимости дискриминации и судебной защиты прав работника, констатировал Шедько.

Ранее россиянам объяснили, как отличить усталость от истощения.