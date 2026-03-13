Российской авиакомпании ограничили срок действия сертификата

Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта российской авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Такое решение было принято по итогам внеплановой проверки Ространснадзора, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там заявили, что в результате проведенных мероприятий было выявлено несколько нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. Azur Air должна представить Росавиации четкий план устранения замечаний. Руководству компании рекомендовали в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов. Если замечания не устранят до 8 июня, сертификат аннулируют.

В пресс-службе также уточнили, что перевозчик продолжает производственную деятельность. Устранение нарушений находится на контроле Ространснадзора.

28 февраля Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании Azur Air после многочисленных жалоб на систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров. Требование о надзорных мерах выдвинула Генеральная прокуратура РФ.

Сообщалось, что инспекторы Ространснадзора проверят эксплуатационную и техническую документацию перевозчика, оценят квалификацию летного и технического персонала, состояние авиапарка, а также проанализируют статистику выполнения рейсов за последние периоды. Цель — выявить системные проблемы, влияющие на безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров, включая непредоставление положенных услуг при задержках и сложности с возвратом средств.

Ранее пассажиры жаловались на массовые задержки рейсов Azur Air.