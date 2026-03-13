На Украине допустили, что Одесса может лишиться питьевой воды

Минэк Украины: Одесса может остаться без питьевой воды из-за загрязнения Днестра

Из-за загрязнения реки Днестр Одесса может лишиться питьевой воды. Об этом сообщило минэкономики Украины на своем сайте.

По данным ведомства, после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) на поверхности воды образовалась масляная пленка. Сейчас нефтепродукты по течению достигли Молдовы.

В министерстве добавили, что концентрация загрязнения превышает норму в 2,5 раза. В связи с произошедшим больницам рекомендовали обеспечить запас воды на 72 часа.

7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска нанесли удар по ГАЭС в Черновицкой области Украины. По данным журналистов, украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате атак Вооруженных сил РФ.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили, что нефть с Украины уже третий день поступает в Молдавию по реке Днестр. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее горы мусора поплыли с Украины в Европу по реке Тиса.