Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

На Украине допустили, что Одесса может лишиться питьевой воды

Минэк Украины: Одесса может остаться без питьевой воды из-за загрязнения Днестра
Shutterstock

Из-за загрязнения реки Днестр Одесса может лишиться питьевой воды. Об этом сообщило минэкономики Украины на своем сайте.

По данным ведомства, после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) на поверхности воды образовалась масляная пленка. Сейчас нефтепродукты по течению достигли Молдовы.

В министерстве добавили, что концентрация загрязнения превышает норму в 2,5 раза. В связи с произошедшим больницам рекомендовали обеспечить запас воды на 72 часа.

7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска нанесли удар по ГАЭС в Черновицкой области Украины. По данным журналистов, украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате атак Вооруженных сил РФ.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили, что нефть с Украины уже третий день поступает в Молдавию по реке Днестр. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее горы мусора поплыли с Украины в Европу по реке Тиса.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!