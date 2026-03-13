Захарова заявила о ставке ЕС на эскалацию конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что сейчас Еврокомиссия подрывает все усилия по мирному урегулированию конфликта, стремясь сохранить правительство Украины. По ее словам, об этом свидетельствуют попытки предоставить Киеву кредит в обход Венгрии и Словакии.

10 марта издание Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

