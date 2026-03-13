Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Захарова заявила о ставке ЕС на эскалацию конфликта на Украине

Захарова: ЕС сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что сейчас Еврокомиссия подрывает все усилия по мирному урегулированию конфликта, стремясь сохранить правительство Украины. По ее словам, об этом свидетельствуют попытки предоставить Киеву кредит в обход Венгрии и Словакии.

10 марта издание Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

Ранее экс-глава МИД Индии рассказал, кто препятствует урегулированию на Украине.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!