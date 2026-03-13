Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Таиланд выдал России сбежавшего мужчину, который шантажировал бизнесмена

МВД: из Таиланда в Россию экстрадировали фигуранта дела о вымогательстве
МВД России

Таиланд передал российским правоохранительным органам мужчину, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина вместе с сообщниками требовал деньги у бизнесмена за нераспространение конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности его компании, которая занимается продажей автомобилей. Следствие считает, что публикация этих сведений могла нанести ущерб деловой репутации предпринимателя.

Как уточнила Волк, фигурант покинул Россию и скрывался от следствия за границей. На основании материалов, которые предоставило ГУ МВД России по Москве, его объявили в международный розыск.

Позднее правоохранительные органы установили, что разыскиваемый находится на территории Таиланда. После этого его задержали местные компетентные органы. В итоге в аэропорту Бангкока местные правоохранители передали обвиняемого российским полицейским.

Ранее Таиланд выдал России мужчину, обвинявшегося в хищении 3,2 млрд рублей на госконтрактах МВД.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!