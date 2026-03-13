Таиланд выдал России сбежавшего мужчину, который шантажировал бизнесмена

МВД: из Таиланда в Россию экстрадировали фигуранта дела о вымогательстве

Таиланд передал российским правоохранительным органам мужчину, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина вместе с сообщниками требовал деньги у бизнесмена за нераспространение конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности его компании, которая занимается продажей автомобилей. Следствие считает, что публикация этих сведений могла нанести ущерб деловой репутации предпринимателя.

Как уточнила Волк, фигурант покинул Россию и скрывался от следствия за границей. На основании материалов, которые предоставило ГУ МВД России по Москве, его объявили в международный розыск.

Позднее правоохранительные органы установили, что разыскиваемый находится на территории Таиланда. После этого его задержали местные компетентные органы. В итоге в аэропорту Бангкока местные правоохранители передали обвиняемого российским полицейским.

Ранее Таиланд выдал России мужчину, обвинявшегося в хищении 3,2 млрд рублей на госконтрактах МВД.