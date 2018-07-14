В минздраве Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что спасенных из пещеры школьников выпишут из больницы 19 июля. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, восстановление детей идет хорошо.

Как отмечается, вместе со школьниками также будет выписан и их тренер.

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Ранее сообщалось, что большая часть спасенных школьников из пещеры в Таиланде находится в удовлетворительном состоянии.

Как отмечалось, дети, которые провели в пещере более двух недель, потеряли в весе около двух килограмм.