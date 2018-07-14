Эксперты ОЗХО посетят Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества

В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетят Британия для подтверждения типа отравляющего вещества, который были отравлены для британский гражданина в городе Эймсбери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Эксперты ОЗХО приглашены в Великобританию для того, чтобы независимым образом подтвердить тип нервно-паралитического вещества, которое привело к смерти одного британского гражданина в Эймсбери», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что использование «химического оружия» на территории Великобритании недопустимо и противоречит положениям международного права.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Британии планирует получить от британских властей информацию о веществе, которое было обнаружено в доме одного из пострадавших при отравлении в Эймсбери.