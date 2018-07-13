Кремль прокомментировал обращение матери Сенцова к Путину

Опубликованное в СМИ обращение Людмилы Сенцовой, матери осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, к президенту Владимиру Путину будет рассмотрено, если оно поступит по официальным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала обращение Сенцовой, датируемое 22 июня.

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«Действительно, нам известно сегодня стало утром из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако по нашим каналам мне не известно, что поступало такое обращение», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле внимательно относятся в сообщениям в СМИ, однако данное обращение Сенцовой как официальное рассматриваться не может.

«Поэтому подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу», — добавил Песков.

Он также не смог назвать сроков, в течение которых может быть рассмотрено обращение матери Сенцова.

Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества. В настоящий момент Сенцов держит голодовку.