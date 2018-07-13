McDonald's заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США

В штатах Иллинойс и Айова идет расследование случаев кишечной инфекции, в данный момент их насчитывается более 100. Власти пришли к выводу, что они могут быть связаны с употреблением салатов из сети McDonald's, пишет издание BuzzFeed.

Вспышка заболеваемости началась в середине мая. Во всех случаях происходило заражении паразитом Cyclospora cayetanensis. Среди симптомов этой инфекции — диарея, тошнота, усталость, потеря аппетита и веса, повышенная температура.

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В данный момент расследование показало, что вспышка инфекции связана с употреблением салатов из сети быстрого питания McDonald's. В издании отметили, что примерно четверть заболевших в Иллинойсе ели салаты в McDonald's за несколько дней до появления симптомов.

По данным издания, в более чем 3000 ресторанах McDonald's прекратили продавать салаты, чтобы помочь властям установить причину возникновения кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал идею открытия McDonald.