На Украине при взрыве печи на предприятии погибли два человека
В Днепре из-за взрыва на одном из предприятий города погибли два человека, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в цеху предприятия произошел взрыв опасной смеси во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.
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По данным ведомства, тело одного рабочего было обнаружено под завалами, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Там он впоследствии скончался.
Отмечается, что для ликвидации последствий взрыва были привлечены 16 спасателей и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль.