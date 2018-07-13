На Украине при взрыве печи на предприятии погибли два человека

В Днепре из-за взрыва на одном из предприятий города погибли два человека, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в цеху предприятия произошел взрыв опасной смеси во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.

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По данным ведомства, тело одного рабочего было обнаружено под завалами, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Там он впоследствии скончался.

Отмечается, что для ликвидации последствий взрыва были привлечены 16 спасателей и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль.