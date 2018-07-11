Полицейские побеседовали с пострадавшим в Эймсбери британцем

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В Скотланд-Ярде заявили, что полицейским удалось поговорить с британцев Чарли Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов встретились с пострадавшим для того, что выяснить как он и вторая пострадавшая Дон заразились нервно-паралитическим веществом.

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«Любые контакты с Чарли будут осуществляться по согласованию с больницей и его лечащими врачами. Мы не дадим никаких дополнительных комментариев по поводу нашего общения с Чарли», --говорится в заявлении ведомства.

Ранее представители госпиталя, в котором находится отравленный «Новичком» Чарли Роули, заявили, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.