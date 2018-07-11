Рабочий погиб при взрыве на руднике в Якутии
На руднике «Удачный» в Якутии произошел несанкционированный взрыв. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
«На горизонте 580 м рудника «Удачный» при подготовке к взрывным работам произошел несанкционированный взрыв. В результате происшествия пострадал 1 человек», — говорится в сообщении.
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Прокуратура региона сообщает, что пострадавший рабочий скончался.
«Прокуратура республики организовала проверку в связи с происшествием на Удачнинском ГОК при проведении шахтостроительных работ, в результате которого погиб 1 работник», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасности на этом руднике.