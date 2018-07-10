В США отец и сын застряли на аттракционе над прудом с аллигаторами

В США во время катания на аттракционе отец с сыном зависли над прудом. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, инцидент произошел в парке развлечений Gatorland, когда отец и сын спускались на тросе, натянутом над резервуаром с аллигаторами. Причиной произошедшего стали неполадки в работе аттракциона.

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Уточняется, что сотрудники парка развлечений спустили отца и сына на землю. В результате произошедшего никто не пострадал.

В прошлом году в самом крупном ТРЦ «Планета» в Красноярске 54-летний мужчина погиб во время прыжков на батуте.